Covid-19/Doutes du rapport de la Cour des comptes sur les chiffres officiels : Le directeur de l’Institut Pasteur de Dakar présente sa version

Dr Mamadou Alpha Sall; directeur de institut Pasteur de Dakar

La Cour des comptes a publié son rapport sur l’audit de la gestion des fonds de la Covid-19. Les auditeurs ont émis des doutes sur la crédibilité des chiffres rendus publics relatifs à l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Hier mercredi, en marge de la visite du directeur de la Banque islamique de développement (BID) à l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), le docteur Mamadou Alpha Sall a réagi, pour la première fois, sur ce sujet, depuis la publication dudit rapport.





Selon lui, il n’y a en aucun cas eu de décalages de chiffres entre l’IPD et le ministère de la Santé et de l’Action sociale sur les tests de Covid-19. «Chaque fois qu’il y a quelqu’un qui a besoin d’un test Covid-19, parce qu’il est suspect, il passe par le ministère de la Santé qui nous envoie les prélèvements pour les tester. Et chaque jour, que ce soit les voyageurs ou les personnes qui viennent à travers ce système-là. Je n’ai jamais vu de différence entre ce qu’on a déclaré et ce qu’a sorti le ministère», a assumé le directeur de l’Institut Pasteur sur Rfm. Ceci, tout en précisant qu’ils ne sont pas les seuls laboratoires de tests.





Ainsi, le Dr Sall dira : «Dans la partie qui nous concerne, je n’ai pas vu de décalages. Pour être clair, je n’ai pas vu où on a mis 10 et qu’on a rapporté que le Pasteur a eu plus de 10. Et je ne suis pas en mesure de dire ce qui se passe dans les autres laboratoires.»