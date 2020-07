Covid-19 et corruption : Les 10 recommandations du Forum civil à l'Etat

A l'occasion de la célébration, ce samedi 11 juillet, de la journée africaine de prévention et de lutte contre la corruption, le Forum civil a fait une dizaine de propositions au gouvernement sénégalais. Ce, en vue de faire avancer la lutte contre ce fléau qu'elle considère comme une autre forme de pandémie aussi dévastatrice que la Covid-19.





D'emblée, l'organisation de la société civile note que la pandémie de Coronavirus "constitue, aujourd’hui, une opportunité non négligeable pour revisiter les instruments de gouvernance au niveau africain mais aussi de réinventer notre système d’intégrité interne pour la soutenabilité de notre économie, la protection de nos ressources naturelles, la préservation de nos deniers publics et la prospérité des citoyens".





Considérant, en effet, qu’il est opportun de mettre de l’ordre dans nos instruments de gouvernance pour la réussite du Plan de relance de l’économie nationale (Pren), Birahim Seck et ses camarades ont recommandé au gouvernant de : "rendre effective la mise en œuvre de la convention de l’Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption, ratifier la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance adoptée le 30 janvier 2007 à Addis Abeba, finaliser les textes sur le cadre général de l’éthique et de la déontologie dans la fonction publique, transformer la Crei en Cour de répression des infractions économiques et financiers (Crief) ou de mettre en place un Parquet financier national".





Toujours dans ce communiqué, la section sénégalaise de Transparency international a invité le gouvernement du président Macky Sall à "renforcer la spécialisation du pôle financier rattaché auprès du procureur de la République, fixer des règles d’évaluation objective et de gestion des carrières des magistrats, assurer l’autonomie budgétaire de certaines juridictions avec obligation de reddition des comptes, adopter une loi sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques ainsi qu’une loi sur les conflits d’intérêt, accélérer la révision de la loi sur la déclaration de patrimoine (et) à finaliser et d’adopter l’avant-projet de loi sur l’accès à l’information".