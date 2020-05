Covid-19 et Korité : Aly Ngouille Ndiaye suspend les autorisations spéciales de circuler

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les autorisations spéciales de circuler, en prélude à la fête de l’Aid El-Fitr, prévue dans quelques jours.Dans un communiqué rendu public, ce mardi, et dont copie est parvenue à Seneweb, il «informe que la délivrance des autorisations spéciales de circuler est suspendue à compter du mercredi 20 mars 2020 à 21 heures jusqu’à nouvel ordre, à l’exception de celle relative au transport de corps sans vie et de celle pour raison de santé».Motivant sa mesure, le ministre de l’Intérieur invoque la maladie du Covid-19 qui, selon lui, a pris une nouvelle tournure dans Dakar et environs.«A la suite de l’exploitation des données issues de la gestion de la pandémie due au coronavirus, le ministre de l’Intérieur a relevé qu’à la date du 19 mai, plus de 80% des cas sont dans le périmètre constitué par la région de Dakar et les départements de Mbour et Thiès», lit-on dans ce texte.A ce titre, d’après la même source, il invite les populations vivant dans ces zones à éviter les déplacements hors de ces territoires, particulièrement à l’occasion des préparatifs et au lendemain de la fête de la Korité.Et pour finir, Aly Ngouille Ndiaye de rappeler que «les contrevenants à ces nouvelles mesures verront leurs moyens de transport mis en fourrière, sans préjudice des amendes et sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur».