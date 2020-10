Covid-19 et Magal de Touba : "J'attends d'avoir un rapport précis sur..." (Mansour Sy Djamil)

S'il n'y a pas eu une explosion des cas de Covid-19 au Sénégal au lendemain de la célébration du grand magal de Touba, un rassemblement de plusieurs millions de personnes, rien n'est moins sûr à en croire l'invité de I-radio de ce dimanche, Serigne Mansour Sy Djamil. "Ceux qui ont raison, c'est ceux qui ont suivi les injonctions de Seydi El Hadji Malick Sy, 'Quand il y a pandémie, faites ce que les médecins vous disent'. Et les médecins nous disent de ne pas faire de rassemblements", a soutenu Mansour Sy Djamil.Interrogé sur la célébration du Magal dans un contexte de d'épidémie. "Je préfère attendre pour voir. Dire qu'il y a eu le magal, il y a d'autres rassemblements qui ont eu lieu et pas de catastrophe, j'attends d'avoir un rapport précis sur tout ce qui s'est passé. Je ne me fie pas, je ne prends pas mes informations, - avec tout le respect que je dois à la presse -, toutes mes informations de la presse. Parce que je suis à la fois un leader politique, je suis un député à l'Assemblée nationale, et je suis un leader religieux. Je suis dans une confluence de trois légitimités", précise l'invité du Jury du dimanche."Et pour toutes ces raisons, je ne peux pas m'aventurer dans des déclarations de la presse alors que j'ai pas des preuves qui viennent de sources scientifiques et qui viennent de sources crédibles", clarifie le petit-fils d'El Hadji Malick Sy.