Covid-19 et relance des activités économiques : Les acteurs du spectacle s'impatientent et interpellent Macky Sall

Après plusieurs mois sans activités, les acteurs culturels (danseurs, musiciens de variétés, etc.) ne parviennent plus à joindre les deux bouts.

Ces professionnels qui égaient les touristes et autres fêtards interpellent le Chef de l'État, Macky Sall, car ils vivent une grande difficulté depuis le début de la crise sanitaire.





''Nous subissons un manque d'assistance. Depuis mars nos activités sont en arrêt. Tout le monde a repris sauf nous. Nous vivons des jours difficiles, la plupart d'entre nous sont sous location parce que n'habitant pas la Petite-Côte. On a pris en compte tous les impactés, sauf les acteurs culturels de la Petite-Côte. Nous n'avons jamais rien reçu, nous ne faisons qu'entendre que tel secteur ou tels acteurs ont bénéficié du soutien de l'aide à la Covid. Nous sommes les grands oubliés'', explique Moctar Lô, alias Dj Makhou, promoteur de spectacle.





Il ajoute : ''Nous ne demandons pas de l'aumône, nous ne voulons pas quémander. Nous voulons juste qu'on nous permettent de travailler. Nous sommes en mesure faire respecter un protocole sanitaire très strict. Pour qui connait la clientèle des restaurants et lieux de loisirs sait que c'est des personnes correctes, qui prennent soin d'eux. Nous interpellons le président Macky Sall, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Culture et le ministre du Tourisme. On nous dit d'apprendre à vivre avec le virus. Qu'on nous laisse aussi gagner notre vie avec le virus''.





Depuis que les restaurants et discothèques ont réouvert, aucun fêtard n’a foulé la piste de danse au grand dam des ces pères de familles qui ne parviennent plus à tirer leur épingle du jeu.