COVID 19 ET TÉLÉ-ENSEIGNEMENT : Grant Thornton Sénégal offre 200 tablettes au ministère de l’Education

Grant Thornton Sénégal, dans le cadre de sa politique RSE, a offert 200 tablettes au ministère de l'Education Nationale, en guise de contribution à la prochaine rentrée scolaire, qui se fera dans un contexte de pandémie. La remise du don s’est déroulée le 27 août 2020 à Diamniadio.





Grant Thornton s’est engagé aux côtés des autorités publiques, dans la riposte à la COVID-19 au Sénégal. Après une première contribution de 50 millions FCFA au profit du fonds Force COVID-19 en avril 2020, le cabinet a apporté son soutien au système éducatif du Sénégal, par ce don de tablettes.





« L'avenir de notre système éducatif passera par notre capacité à tirer profit du numérique, opérer une révolution pédagogique visant à libérer la créativité et favoriser l’innovation mais aussi et surtout intégrer résolument les agents, les enseignants et les apprenants dans la société numérique », dira Mohamadou Mbengue, Directeur Général de Grant Thornton Technologies, la filiale IT de Grant Thornton Sénégal.





Il a en outre salué les réalisations du SIMEN, notamment le déploiement de la plateforme PLANETE qui, à terme, permettra de tirer le meilleur parti des technologies et d’asseoir les bases d’une e-Éducation pertinente à l'échelle du pays. « Nous restons convaincus que la mise en place d’une plateforme e-Éducation est une impérieuse nécessité à l’ère de la transformation digitale souhaitée par le Gouvernement du Sénégal », ajoute-t-il.





Le Directeur Général de Grant Thornton Technologies, a par ailleurs, félicité le ministre Mamadou Talla et l'ensemble des acteurs du système éducatif pour l'énorme travail abattu pour sauver l'année scolaire et réussir l'organisation des différents examens de fin de cycle.





Le ministre de l'Education Nationale, pour sa part, a salué ce don de Grant Thornton qui, dira-t-il, «viens compléter le dispositif ‘’Apprendre à la maison’’ ».