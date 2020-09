Covid-19 et tourisme : Un expert livre des pistes de sortie de crise

Au Sénégal, un consensus se dessine pour la période post-Covid-19, essentiellement autour de l’économie circulaire et du développement durable. Le moment est donc venu de faire le choix de la durabilité, au sens large du terme, afin de relancer le secteur touristique et atténuer l’impact économique de la pandémie. C’est du moins l’avis de Fallou Sène, expert touristique.





Selon lui, les acteurs doivent faire preuve, comme par le passé, de solides compétences en matière de créativité, d’innovation et de résilience, afin de construire un tourisme durable qui anticipera les tendances de la demande touristique de demain. Parmi ces tendances, explique-t-il, il y a le fait de voyager plus longuement et avec moins de fréquences et une digitalisation croissante en amont, pendant et après le séjour.





«Le Sénégal possède tous les atouts des meilleures destinations de ce tourisme de bien-être. Dans ce sens, les destinations les plus plébiscitées pourraient être les zones à moindre concentration de populations, notamment le milieu rural», a rappelé notre interlocuteur.





Quant aux buts du voyage, Fallou Sène pense que les visiteurs devraient privilégier les paysages, la pratique d’activités récréatives et les rencontres avec des locaux à une distance sociale confortable.





«Le tourisme de bien-être devrait se développer afin de répondre à une recherche de confort émotionnel plutôt que purement matériel. Le tourisme intérieur doit être mis en avant et restructuré», ajoute-t-il.





Non sans reconnaitre que ce type de tourisme ne compensera pas la baisse des flux touristiques internationaux, mais il permettra de soutenir l’économie et pourrait ainsi assurer les emplois du secteur.





Maintenant, «pour coordonner cette restructuration ainsi que des actions de relance intégrées pour les marchés internationaux, poursuit l’expert, des mécanismes de gouvernance spécifique doivent être créés au niveau régional. Ces organes de gestion de crise doivent proposer des feuilles de route et des stratégies communautaires adaptées au contexte local, tout en renforçant l’expérience digitale du territoire».





À moyen terme, ces mécanismes pourront aussi anticiper les enjeux qui nous attendent, en particulier le réchauffement climatique. Ce, bien qu’il y ait «des impacts moins brutaux et immédiats que le Covid-19», mais «il est bien plus menaçant : sécheresses, inondations, déstabilisation généralisée des systèmes alimentaires et économiques, création de nouvelles pandémies».





En somme, l’acteur touristique souligne que notre secteur doit participer à limiter davantage les émissions de gaz à effet de serre et les impacts du climat, et mettre en place, dès à présent, des stratégies d'adaptation et d’anticipation des tendances touristiques durables.





Il dit : «Le Sénégal jouit d'une image de marque très positive en tant que modèle international dans la gestion de la crise du Covid-19. De ce fait, il faut capitaliser sur cette réalité afin de relever le défi pour que notre pays devienne également un modèle de tourisme post-Covid à la fois résilient et durable après la reprise.»