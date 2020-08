Covid-19 : Explosion des cas positifs dans la commune de Kédougou

Avec un total de 30 cas positif à Kédougou19, 29 cas sous traitement et 226 cas suivis en moins de quinze jours, la commune de Kédougou est la seule qui est ainsi envahie par cette pandémie dans la partie du Sud-Est du Sénégal.







Face à la prolifération des cas de Covid-19 issus de la transmission communautaire, les autorités administratives de la région de Kédougou, haussent le ton et annoncent une batterie de mesures pour endiguer ce mal qui commence à prendre des proportions inquiétantes dans la commune. Des instructions ont été données aux trois préfets de la région pour faire respecter sur l’ensemble du territoire régional les différentes mesures édictées par les autorités sanitaires. C’est ainsi que l’arrêté n°94/DKDG/P du 24 juillet 2020 portant fermeture provisoire des salles de spectacle et des bars est effectif dans le département de Kédougou. Selon le président du comité régional de la gestion des épidémies, Saer Ndao, le gouverneur de la région de Kédougou, cette situation d’explosion des cas positifs, issus de la transmission communautaire, s’explique par la levée des restrictions des voyages, les commerces et surtout les transports qui ont repris entre Dakar-Kédougou et ailleurs, avant d’ajouter: « ce qui fait qu’on a reçu des gens qu’on n'a pas eu le temps de contrôler comme il le fallait, parce qu’au moment de la restriction on avait la possibilité de voir tous ceux qui entraient à Kédougou » soutient-il.





Face à cet état de fait, des mesures de restriction de liberté sont annoncées par le chef de l’exécutif régional notamment l’arrêt des fêtes et cérémonies entre autres qui engendrent souvent des rassemblements.





Il faut cependant rappeler qu’en moins de deux semaines, le seul district sanitaire de Kédougou concerné par la pandémie a enregistré 30 cas positifs au coronavirus, 01 guéri, 29 cas sous traitement à domicile et 221 contacts suivis par une équipe du district.