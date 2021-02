Covid-19 : ''Hausse inquiétante'' de la contamination à Kaffrine (médecin-chef)

Le district sanitaire de Kaffrine a enregistré 42 cas positifs au coronavirus pour le seul mois de janvier, contre 15 cas de mars à décembre 2020, une "hausse inquiétante" qui s’explique par une fréquentation accrue des rassemblements et les déplacements, a indiqué son médecin-chef, docteur Serigne Hamdy Thiam."Le département de Kaffrine a enregistré au total 57 cas de coronavirus, soit 7 cas de mars à novembre 2020, 8 cas en décembre 2020 et 42 cas en janvier" dernier, a-t-il précisé mercredi lors d’un point sur la situation de la Covid-19 dans le département.Le médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine a jugé cette hausse des contaminations "considérable et inquiétante", qui s’explique principalement par les rassemblements et les nombreux déplacements de voyageurs."D’après les analyses faites par le district de ces chiffres, il s’avère que les personnes contaminées l’ont été majoritairement au cours de rassemblements ou de déplacements", a indiqué docteur Thiam, qui a fait état de 7 décès liés au coronavirus dans le district sanitaire de Kaffrine.Il a été également constaté selon lui que "les personnes âgées de plus de 60 ans sont les plus touchées" à Kaffrine dont 85% des cas sont issues de la transmission communautaire."Même si les 65 % des cas sont guéris, les autres continuent à être suivis soit à domicile soit dans le district sanitaire", a précisé le médecin-chef, avant d’inviter les populations au "respect des gestes barrières, qui demeurent à ce jour le moyen le plus efficace de se protéger contre le virus".