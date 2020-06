Covid-19 / Kaolack : Démarrage de la distribution de l'alimentaire d'urgence au profit de 31 670 ménages vulnérables

La cérémonie de distribution de l'aide alimentaire destinée aux familles vulnérables a démarré à Kaolack et s'est déroulée en présence du préfet du département de Kaolack, Ameth Tidiane Thiaw et du comité de suivi Force Covid-19.Dans le département de Kaolack, 31 670 ménages sont ciblés pour l'aide alimentaire d'urgence. La distribution a eu lieu à l'école Seck Faye de Kasnack de Kaolack. Chaque ménage recevra 100 kilogrammes de riz, 10 litres d'huile, 10 kilogrammes de pâtes alimentaires, 10 kilogrammes de sucre et un paquet de savon. La sélection des ayants-droits a été faite « dans les règles de l'art », sans aucune contestation dans les 45 quartiers de Kaolack, a souligné le Préfet.« Concernant l'attente des populations, il faut préciser que la pandémie nous a pris de court, nous a imposé un nouveau mode de vie. Mais le gouvernement a essayé de réagir conséquemment », ajoute-t-il. Soulignant que tous les ménages ciblés vont recevoir des vivres et que la distribution se fera dans le respect des mesures barrières pour éviter les rassemblements inutiles.Ceci constitue une condition de la mise en place des distributions. Par ailleurs, le préfet a attiré l'attention sur le fait que lors de la distribution, l'équité et la transparence constituent des critères imposés par les autorités.