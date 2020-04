Covid-19/ Kaolack : Le 2e cas communautaire travaille dans une banque de la place

On en sait un peu plus sur l'identité du second cas testé positif au Covid-19 à Kaolack.



D'après de nos confrères de Dakaractu, patient est un employé d'une banque de la place. Il est âgé de 45 ans.

L’homme en question avait séjourné récemment à Dakar (Keur Massar) et c'est là où il aurait été contaminé. Arrivé au quartier Hlm Bongré (Kaolack), il a senti que cela n'allait pas. Du coup, des prélèvements ont été effectués et les résultats des tests sont revenus hier, positifs au coronavirus.