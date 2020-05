Covid-19 : L’Ams exprime son soutien moral à son président Aliou Sall

L’association des maires du Sénégal (Ams) a exprimé toute sa solidarité et son soutien moral à son président, Aliou Sall, par ailleurs frère du président de la République et maire de Guédiawaye, testé positif au coronavirus hier tout comme sa deuxième épouse et son chauffeur. Dans un communiqué de presse, les maires du Sénégal « formulent des prières pour leur prompt rétablissement et souhaitent la guérison de toutes celles et tous ceux qui ont été atteints de cette maladie ».Par ailleurs, le bureau exécutif de l’Ams « salue la mobilisation et l’engagement des collectivités territoriales dans la lutte contre cette pandémie, et espèrent que très bientôt, le Sénégal et l’humanité viendront à bout de cette épreuve dans les meilleures conditions ». Des félicitations et remerciements ont été aussi adressés au personnel de santé, que les maires du Sénégal « encouragent à maintenir le cap du combat avec l’accompagnement des collectivités territoriales ».