Covid-19 : l’épidémie a déjà fait plus de deux millions de morts dans le monde

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus, au moins 2 000 066 décès ont été recensés, sur plus de 93 millions d’infections. Le deuxième million de victimes a été emporté en moins de quatre mois.



Un an d'épidémie dont on ne voit pas encore la fin. Le 11 janvier 2020, la Chine annonçait un premier décès des suites du Covid-19, à Wuhan, une mégalopole du Sud de son territoire où la maladie avait pour la première fois été détectée en décembre 2019. Vendredi, le seuil de deux millions de morts recensés dans le monde a été franchi, un an plus tard quasiment jour pour jour.





Au total, 2 000 066 décès ont été recensés, pour 93 321 070 cas de contamination déclarés, selon un comptage de l'AFP arrêté à 19h25 (heure de Paris).





Ce bilan, qui intervient dans un contexte d'inquiétude croissant face à l'émergence de nouveaux variants du coronavirus, est une estimation minimale du nombre de décès, basée sur les bilans quotidiens fournis par les autorités. Des corrections apportées ponctuellement par plusieurs organismes statistiques nationaux, comme en Russie, en Espagne ou au Royaume-Uni, ont laissé apercevoir des chiffres plus lourds encore.





La semaine passée a été la plus meurtrière





L'Europe, avec 650 560 morts, est la région la plus touchée, devant l'Amérique latine/Caraïbes (542 410) et les Etats-Unis/Canada (407 090). Les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts dues au Covid-19 sont les Etats-Unis (389 581), le Brésil (207 095), l'Inde (151 918), le Mexique (137 916), le Royaume-Uni (87 295) et l'Italie (81 325). Ces six pays recensent à eux seuls plus de la moitié des décès dans le monde.





Le 11 mars 2020, deux mois après l'annonce du premier décès dû au coronavirus, 30 pays et territoires recensent un total de 4 500 morts, et l'OMS parle de « pandémie ». Son épicentre se situe alors en Europe et aux Etats-Unis, où des pics de plus de 4 000 et 2 700 décès par jour sont atteints en moyenne la deuxième semaine d'avril. Les économies sont mises à l'arrêt et de plus en plus de pays appellent leur population à se confiner. Le 17 avril, un total de près de 4,5 milliards de personnes sont ainsi invitées à rester chez elles, soit 58 % de la population mondiale.





Le pic de décès de la première vague est enregistré du 13 au 19 avril : plus de 7 400 victimes chaque jour en moyenne dans le monde et un total de morts qui atteint alors près de 170 000 décès.





Le 28 septembre, un peu plus de neuf mois après l'annonce du premier mort en Chine en janvier 2020, un million de décès étaient recensés dans le monde. Depuis, l'épidémie a encore accéléré et un autre million de personnes a été emporté en moins de quatre mois.





La semaine passée a été la plus meurtrière depuis le début de la pandémie. Sur les sept derniers jours, plus de 13 600 décès ont été recensés chaque jour en moyenne dans le monde, chiffre en hausse de 20 % par rapport à la semaine précédente.





L'Europe, nouvel épicentre de l'épidémie





En octobre, l'Europe redevient l'épicentre de la pandémie. Les contaminations flambent de nouveau et les pics de la première vague sont vite égalés. Mi-novembre, le nombre de décès quotidiens dans la région dépasse le niveau d'avril, avec plus de 4 000 morts par jour en moyenne.





Aux Etats-Unis, où l'épidémie n'a que peu ralenti en été, le nombre de cas et de morts repart également fortement à la hausse : plus de 2 000 morts quotidiens en moyenne début décembre, plus de 3 000 depuis le 9 janvier. Aujourd'hui, le pays reste le plus endeuillé dans le monde, vivant des journées avec plus de 4 000 morts recensés, pour un total atteignant près de 390 000 morts.





Malgré la mise en place de nouvelles mesures de couvre-feu et confinement, notamment en Europe, le monde franchit pour la première fois le 24 novembre le seuil symbolique des 70 000 morts en une semaine (soit plus de 10 000 par jour).





Et après s'être maintenu autour de ce haut plateau durant le mois de décembre, le nombre de décès est reparti à la hausse depuis début janvier. La semaine dernière a été la plus meurtrière depuis le début de la pandémie, avec 95 300 décès annoncés du 9 au 15 janvier, soit près de 20 % de plus que la semaine précédente.





L'épidémie accélère début 2021





Dans toutes les régions du monde, le nombre de décès a augmenté ces sept derniers jours. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région qui a compté la plus forte augmentation sur deux semaines, avec 25 % de décès en plus, pour un total de 19 260 cette semaine. Suivent Les Etats-Unis et le Canada (+ 20 %, 24 433) et l'Afrique (+ 20 %, 6 081). L'Europe, région où le plus grand nombre de morts a été recensé ces sept derniers jours (38 973) a vu ce chiffre augmenter de 18 %. Enfin, les décès ont augmenté de 10 % en Asie (4 956 décès) et au Moyen-Orient (1 659).





Six pays concentrent aujourd'hui à eux seuls la moitié des décès : les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde, le Mexique, le Royaume-Uni et l'Italie. Cette dernière est également le troisième pays le plus endeuillé par rapport à sa population avec 1 345 décès par million d'habitants, derrière la Belgique (1 751) et la Slovénie (1 501).





Pour enrayer la progression considérable du nombre de décès, l'espoir réside désormais dans les campagnes de vaccination, lancées à ce jour dans une cinquantaine de pays. Même si l'OMS a déjà prévenu qu'elles ne suffiraient pas à atteindre l'immunité collective cette année.