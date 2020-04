Covid-19 : Le Cadre de concertation libéral prône le confinement partial ou…

Malgré les mesures mises en place par le gouvernement du Sénégal pour combattre la pandémie du Covid-19, la maladie persiste dans le pays. Et avec la multiplication des cas communautaires, des mesures plus drastiques sont prônées par certains. Le Cadre de concertation libéral (Ccl) demande à Macky d'imposer à la population le port du masque ou d’instaurer le confinement partial.‘’Si nous nous détournons de l'essentiel, la polémique va enfler et l'urgence est ailleurs. C'est pourquoi je demande au Président de la République, Macky Sall d'imposer aux Sénégalais le port du masque à défaut de les confiner à temps partiel le samedi et le dimanche’’, a suggéré le secrétaire général du Ccl, Mohammed Samb, dans un communiqué dont copie est parvenue à Seneweb.