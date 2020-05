Covid-19 : Le cas communautaire de Touba travaillait avec le député Abdou Lahad Seck Sadaga

Selon Source A, le membre de la commission communale de Touba pour la distribution de l'aide alimentaire testé positif avant-hier travaillait dans la sous-commission No 6 dirigée par le député Abdou Lahad Seck Sadaga. L'homme, qui sillonnait des quartiers et des villages dans le cadre des activités, était en contact avec d'autres autorités et élus de ladite localité.





Mais, d'après nos confrères, c'est toujours le mystère autour du sort réservé aux membres de ladite commission, notamment, au sujet de leurs prélèvements et une éventuelle mise en quarantaine ou non. Et, plus grave encore, les locaux de la mairie n'ont pas, jusqu'hier, été désinfectés. Alors que d'autres rencontres se tiennent le plus souvent dans ladite salle.