Covid-19 : Le centre aéré des armées de Guéréo accueille des patients

L’armée nationale, présente aux côtés des civils dans la riposte contre le Covid-19, a décidé de mettre à la disposition du ministère de la Santé et de l’Action sociale son centre aéré de Guéreo situé à Popenguine. Les patients chez qui on a détecté le virus et qui ne présentent aucun signe y seront internés. Mieux, les premiers patients sont attendus sur place dès demain.







D’ailleurs, rapportent les journaux L’As et Le Témoin, le directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, a visité, hier, les lieux, qui devront accueillir des patients asymptotiques, pour apprécier l’application des directives du ministère. Dr aloyse Waly Diouf a aussi salué la mise aux normes du centre aéré de Guéreo qui est doté d’une capacité de 200 lits.