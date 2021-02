Covid-19 : Le couvre-feu prorogé d’un mois à Dakar et à Thiès

Le Couvre-feu prorogé d'un mois entre Dakar et Thiés

C’est encore prolongé pour un mois. Alors qu’il devait prendre fin demain samedi 20 février, le couvre-feu décrété par le président de la République dans les régions de Dakar et de Thiès sera prorogé jusqu’au 20 mars prochain.





Mieux, l’état d’urgence sanitaire ainsi que les autres restrictions ont été maintenus, afin de freiner la propagation du coronavirus au Sénégal. Selon la Rfm, le nouveau décret est déjà signé par le chef de l’Etat Macky Sall.





C’est depuis le 22 janvier dernier que le décret n°2021-66 proclamant l’état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès avait été signé. Également, il avait été décidé de maintenir le couvre-feu, de 21 h à 5 h du matin, sur l’étendue de ces deux régions. Ce, avec la réglementation des rassemblements, des réunions et du port du masque, ainsi que de l’organisation des déplacements, du fonctionnement dans les transports publics et des commerces.