Covid-19 : Le juge Dème demande à l'État d’annuler tous les évènements religieux

Pour le leader du mouvement politique « Ensemble », Ibrahima Hamidou Dème, tous les évènements religieux doivent être annulés à cause de la pandémie et surtout de la troisième vague avec un nombre de cas en hausse.



Selon le juge Dème, ceci relève de l’engagement de l’Etat du Sénégal en posant le débat avec les khalifes généraux des différentes confréries. « Actuellement, toutes les structures de santé sont saturées. Et, s’il arrive que les cas explosent, on sera dans une situation incontrôlable et qui sera en danger », dit-il.



Il ajoute: « Il faut que les autorités étatiques aient le courage de poser cette question et que toute l’opinion publique puisse faire de même. En matière de religion, il n’y a point de contrainte », s’est-il exprimé dans les colonnes de « Rewmi Quotidien ».