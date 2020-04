COVID-19 : LE MARCHÉ CASTORS, CETTE BOMBE À RETARDEMENT

À quand la fermeture du marché Castors ? Selon Le Témoin qui donne l’alerte dans sa livraison de ce mardi, cette question taraude l’esprit des habitants de la commune et, surtout, certains riverains qui peinent à se faire à l’idée que la mairie n’appréhende pas le risque encouru par toutes les personnes qui fréquentent (encore) cet endroit à longueur de journée.







Alors qu’ailleurs, les marchés ont été fermés, à Castors, commerçants et clients se côtoient en toute insouciance (et en toute inconscience) comme si de rien n’était. Les deux cas positifs enregistrés dans la commune (dont l’un, hélas, a perdu la vie) ne semblent pas avoir ébranlé les autorités communales qui tardent à prendre la bonne décision : fermer et purement et simplement ce marché qui représente un réel danger pour la population en cette période de pandémie.