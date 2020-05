Covid-19 : Le préfet de Dakar fixe les jours d’ouverture et de fermeture des marchés

Le Préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, a sorti un arrêté, ce lundi, portant jours et heures d'ouverture des marchés dans la capitale. La mesure, qui prend effet aujourd'hui, sera maintenue jusqu'au 2 juin 2020.







Les commerces de produits alimentaires ne seront ouverts que les lundi, mercredi et vendredi. Pour les autres activités, il leur est accordé les mardi et jeudi seulement. Par contre, les marchés seront fermés totalement les samedi et dimanche.





Quid des grandes surfaces ? Il sera procédé, toujours d'après l'arrêté du Préfet de Dakar, à la limitation de la présence simultanée de clients dans les enceintes.