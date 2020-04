Covid-19 : Le Préfet de Guédiawaye ferme une structure sanitaire privée

À Guédiawaye, plus précisément au quartier Balaye sis dans la commune de Wakhinane Nimzatt, le Préfet a suspendu les services d'une structure sanitaire privée. Ce, à cause d'un cas suspect de transmission communautaire.





"Par rapport à cet établissement, le médecin va venir et va faire des investigations. Mais, en attendant, dites à vos patients de rentrer chez eux. Et de répertorier toutes ces personnes qui sont passées ici pour qu'on sache qui est qui et d'où elles viennent", a notifié Chérif Blondin Ndiaye au maître des lieux. Il s'exprimait au micro de la Rts.





Ainsi, l'autorité administrative veut endiguer la propagation du virus dans cette structure sanitaire qui, selon son chef, reçoit 100 à 200 patients par jour.