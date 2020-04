Covid-19 : Le président burkinabè renonce à 6 mois de salaire

Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a décidé de renoncer à son salaire pendant 6 mois à compter d'avril 2020. Ce, pour contribuer au fonds de soutien à la riposte contre le coronavirus. C'est le chef de l'État lui-même qui l'a fait savoir dans un tweet posté ce jeudi.Kabore annonce, par ailleurs que le Premier ministre, les ministres d'État et les ministres céderont respectivement 4, 2 et 1 mois de salaire.Le Burkina Faso compte, à ce jour, 542 cas confirmés de coronavirus dont 226 guérisons et 32 décès, selon le dernier rapport des autorités médicales du pays.