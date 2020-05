Covid-19: Les 149 Sénégalais rapatriés de la France étalent leur colère à l’Aibd

La situation était tendue, ce jeudi, à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) où étaient bloqués, depuis 14h, les 149 Sénégalais rapatriés de la France. Certains d’entre eux s’opposaient à leur mise en quarantaine parce qu’ils disent n’avoir pas été informés au préalable de cette mesure.







«En venant ici, on ne nous a jamais dit qu’on allait être placés en quarantaine. Même si nous ne pouvons pas refuser cela, parce que nous savons tous que le contexte l’exige», a-t-elle déclaré une parmi ces compatriotes, contactée par Seneweb.













Elle déplore dans la foulée, un réel manque de communication. «Ce que nous dénonçons, c’est la manière dont nous sommes traités sur notre territoire, le Sénégal. Depuis 14 heures, nous sommes bloqués à l’Aéroport sans aucun interlocuteur. On a payé nos billets et on nous laisse galérer sur le tapis roulant, d’autres assis à même le sol avec leurs enfants. C’est tard dans la soirée qu’on nous dit que nous allons être isolés à Saly pour le confinement. Pourtant, nous étions tous prêts à nous auto-confiner chez nous, pendant 15jours», ajoute-t-elle.









Ces compatriotes dénoncent, par ailleurs, ce qu’ils considèrent comme une discrimination dont ils seraient victimes. Car, regrette toujours notre interlocuteur, «certains auraient été déjà exfiltrés en toute discrétion et ils sont rentrés tranquillement chez eux».





Jusqu’à minuit, certains parmi ces rapatriés étaient encore à l’Aéroport en attendant les bus pour regagner leur lieu de quarantaine, à Saly.