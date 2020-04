COVID-19 : LES ÉCHÉANCES BANCAIRES DES SÉNÉGALAIS REPORTÉES

Les Sénégalais endettés peuvent pousser des pas de danse. En effet, Covid-19 aidant, rapporte le journal Le Témoin dans sa livraison de ce jeudi, ils pourront souffler dans le paiement de leurs échéances bancaires.







En effet, le président de la République a demandé, au titre du fonctionnement des institutions financières durant la pandémie, au ministre des Finances et du Budget, en relation avec celui de l’Économie et de l’Observatoire de la qualité de services financiers, d’engager, avec les responsables de la BCEAO, des établissements de crédit et des institutions de microfinance, des consultations afin de sécuriser davantage le traitement diligent des opérations financières et de faire bénéficier aux différents agents économiques, d’un report d’échéances de leurs crédits sur une période à convenir.