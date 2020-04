Covid-19 : Les États-Unis débloquent 2,4 milliards pour le Sénégal

Les États-Unis ont apporté une contribution de 4 millions de dollars américain, soit 2?412 715 200 Fcfa destinés à soutenir les efforts du Sénégal dans la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19). La révélation est faite, ce dimanche, par Tulinabo Mushingi ambassadeur des Usa au Sénégal, à l'émission Grand Jury de la Rfm.Au cours des 20 dernières années, rappelle-t-il, les États-Unis ont investi près de 880 millions de dollars US (environ 528 milliards de Fcfa) dans le système sanitaire sénégalais, soit près de 2,8 milliards de dollars de l’aide totale au cours de cette période. Il rappelle que les États-Unis fournissent au Sénégal 1,9 million de dollars (1,14 milliards de Fcfa) en financement de la santé pour la communication sur les risques, l'eau et l'assainissement, la prévention et le contrôle des infections, les messages de santé publique, etc.En Afrique, révélé-t-il, les États-Unis ont annoncé un investissement initial de près de 274 millions de dollars (164,4 milliards de Fcfa) dans les secours d'urgence sanitaire et humanitaire pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie dans 64 des pays les plus à risque. Cet argent, indique Mushingi, «s'ajoute au financement que nous accordons déjà à des organisations multilatérales telles que l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef».