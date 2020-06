Covid-19 : Macky invite les Sénégalais au «respect du port systématique et correct» du masque

Après avoir levé l’état et le couvre-feu à partir de ce mardi 30 juin, le Chef de l’État, Macky Sall, a invité les Sénégalais à respecter les gestes barrières et à un port du masque. Selon lui, la réussite du combat contre la pandémie dépend forcément du comportement individuel et collectif des Sénégalais.«Il est établi que le port du masque réduit considérablement la circulation du virus ; et je rappelle qu’il est obligatoire dans tous les espaces publics, les lieux de travail, publics et privés, les transports et les commerces.Dans ce front uni que le Sénégal mène contre ce terrible fléau, le port du masque est à la fois une mesure de protection de soi-même et de son prochain ; mais aussi un acte de civisme et un engagement patriotique vis-à-vis de la Nation», a-t-il expliqué.Il ajoute : «J’appelle, par conséquent, à une mobilisation de toutes et de tous, pour le respect des gestes barrières et le port systématique et correct du masque».Le Président Sall a également profité de l’occasion pour inviter les élus locaux, les partenaires sociaux, le secteur privé, les guides religieux et coutumiers, la société civile et les mouvements citoyens à «poursuivre leur action d'alerte, de veille et de sensibilisation dans nos villes, nos villages, nos quartiers et nos communautés».