Covid-19/maintien des salariés: "Impossible de supporter ce choc aussi grave" (club des investisseurs)

L'ordonnance prise par le président de la République, Macky Sall, protégeant les salariés dans ce contexte de coronavirus, est "un choc" qui est "très difficile" à supporter par les entreprises, selon Mamour Fall, coordonnateur du comité d’urgence Covid-19 du Club des investisseurs du Sénégal.Interpellé sur la question dans l'émission Jury du dimanche sur Iradio, il répond : "Forcément, cela (l'ordonnance présidentielle) crée un choc, parce que dès lors qu’il n’y a plus possibilité d’activité, on ne sait plus ce que l’on fait avec les salariés".L'expert-comptable d'ajouter dans la foulée: "Nous n'avons aucune capacité possible de supporter ce choc aussi grave (...) Les salaires sont payés par des recettes de l'entreprise. Le modèle économique d'une entreprise n'est pas de payer ses salaires sur la base de l'emprunt".Pour le coordonnateur du comité d’urgence Covid-19 du Club des investisseurs du Sénégal, payer à une entreprise la dette intérieure, c'est lui donner l'argent déjà engagé, depuis plusieurs mois."Aussi, a précisé Mamour Fall, reporter les échéances de dette, c'est une bonne chose, par contre, donner à l'entreprise de l'argent pour préparer la sortie de crise, c'est beaucoup plus intéressant. Il faut donner beaucoup de cash aux entreprises".S'agissant, par ailleurs, de la seconde ordonnance présidentielle, il pense que celle-ci apporte quelque chose de "positif", à savoir le non-paiement de l’impôt sur les salaires."Cette deuxième ordonnance donne droit à cette demande. C’est-à-dire l’Etat accepte de renoncer au paiement des impôts dus sur les salaires. C’est une mesure positive. Cette ordonnance donne un ballon d’oxygène aux entreprises qui pouvaient être en difficulté dans le cadre d’une mesure de chômage de technique. De manière progressive, l’Etat prend en compte les réalités du terrain et l’ampleur de la crise », a notamment salué l’expert-comptable.Toutefois, Fall tient à clarifier qu'il n'a jamais été question, pour le club des investisseurs, de déchirer l'ordonnance du président de la République, Macky Sall, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.«Le club des investisseurs n’aurait jamais osé déchirer une ordonnance surtout venant de l’autorité suprême de notre pays. Nous avons beaucoup apprécié la célérité avec laquelle l’Etat du Sénégal a pris les mesures de sauvegarde », a-t-il fait savoir.