Covid-19/manque d'hygiène et d'eau sur les sites de transformations halieutiques : L'indignation du président de l'Aprapam

sites de transformations halieutiques

Gaoussou Guèye, président de l’Association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale maritime (Aprapam), déplore la ''situation catastrophique'' dans laquelle les transformateurs de produits halieutiques évoluent.





En ce temps de pandémie de Covid-19 où l'hygiène est capitale, Guèye s'inquiète pour ces travailleurs.





''C'est une situation catastrophique dans laquelle nos braves femmes et hommes travaillent. On parle de pandémie, d'hygiène et de restriction sanitaire, alors qu'il y a un manque d'eau notoire sur ces sites. Les produits sont manipulés d'une manière hors norme'', regrette Gaoussou Gueye.





Il poursuit : ''Et pourtant, dans un passé récent, on nous a tellement tympanisé sur la construction de sites de transformations modernes. C'est vraiment déplorable, c'est une honte pour notre pays''.