Covid-19 : Mbaye Diagne apporte son soutien à 200 familles et 20 daaras

L’international sénégalais Mbaye Diagne s’engage dans la lutte contre le Covid-19. Il a fait des dons à 200 familles et 20 daaras répartis entre HLM et Scat-Urbam. Les dons étaient composés de riz, d’huile et de sucre.





“C’ est une initiative pour venir en aide aux ménages durant cette période difficile. Le coronavirus affecte de nombreuses familles et j’ai souhaité leur apporter mon aide, bien que je ne sois pas au Sénégal”, confie Mbaye Diagne à Seneweb.