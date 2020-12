Covid-19 : Monseigneur Benjamin Ndiaye invite les chrétiens à une fête en famille

L’interdiction de tous types de rassemblement dans les lieux publics coïncidant avec les fêtes de fin d’année, n’a pas été appréciée par les chrétiens.Dans une note reprise par L'Observateur, l’Archevêque de Dakar calme les fidèles et les invite à une fête en famille.Monseigneur Benjamin Ndiaye les exhorte à poursuivre, de manière exemplaire et avec le même engagement, le respect des mesures barrières pendant les offices religieux et à éviter les rassemblements dans les espaces publics et les salles de spectacle.