Covid-19 : Plusieurs élèves de l'institution Notre Dame touchés, la direction fait la sourde oreille

L’inquiétude gagne les parents d’élèves de l’Institution Notre Dame où des cas de Covid-19 sont signalés. Contacté par emedia, l’un d’eux, malade, nous dit qu’il va faire le test ce jeudi, 21 janvier, sur conseil de son médecin-traitant."Elle m’a dit de ne même pas passer à son Cabinet mais de me rendre directement à l’hôpital Philippe Maguilen Senghor (Yoff) pour me faire tester. Elle m’a dit que je pourrais être un cas asymptomatique", nous confie la dame, toussant au bout du fil.A l’en croire, au moins six élèves en classe de Seconde et Première, ont été touchés, à l’Institution Notre Dame. "Ma fille les connait nommément. Je lui ai dit si elle avait été en contact avec eux, elle m’a assurée que non."Et, ce qui irrite le plus notre interlocutrice, c’est "l’attitude, accuse-t-elle, de la Directrice de l’école, Sœur Geneviève Mandiouba, qui a fait le tour des classes pour dire aux élèves de ne pas prêter attention aux rumeurs." Mais à sa sortie, "ma fille m’a dit que ce sont les enseignants qui leur ont dit d’en parler à leurs parents."La dame indique qu’elle ne fait pas partie de l’association des parents d’élèves de l’Institution en question.