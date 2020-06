Covid-19 : Rapatriement de Sénégalais bloqués dans la sous-région

Une bonne nouvelle pour nos compatriotes bloqués au Cameroun et au Gabon à cause de la fermeture des espaces aériens. Ayant entendu leur cri de détresse, le président de la République a instruit le ministre du Tourisme et des Transports Aériens de procéder à leur rapatriement. Ce dernier, qui a fini de prendre toutes les dispositions à cet effet, informe que la compagnie Air Sénégal est autorisée à effectuer le rapatriement des Sénégalais de la sous-région.







Selon L’As qui donne la nouvelle, Alioune Sarr a reçu le feu vert de ses collègues des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ainsi que de la Santé et de l’Action sociale. Nos compatriotes vont rejoindre le pays par des vols spéciaux à partir du jeudi 15 juin. Dans un autre communiqué, le ministre du Tourisme et des Transports aériens annonce également le rapatriement des Sénégalais du Togo, du Ghana, du Bénin, du Nigeria et de la Côte d’Ivoire.