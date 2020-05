Covid-19/Réouverture des frontières dans l’Uemoa : Le principe acté par les ministres en charge des Transports

Les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) vers une reprise concertée des activités de transport.Aucune date n’a, pour le moment, été retenue mais le principe est acté. Ce, suite à la réunion en visioconférence que les ministres en charge des Transports de ses pays membres ont tenu, ce jeudi 28 mai, pour discuter des modalités de cette reprise. Laquelle concerne les transports de manière générale. «C’est le principe de reprendre les activités de transport, d’ouvrir les frontières terrestre, maritime et aérienne.Mais, ça c’est le principe qui a été annoncé, mais très certainement il y aura un plan de reprise de ces activités, un plan de reprise concertée avec l’ensemble des États membres de l’Uemoa. Pour l’instant, c’est le principe concerté qui a été évoqué», a annoncé le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me El Hadji Omar Youm, au micro de la Rts.Et d’ajouter : «Aucune date n’a été retenue. Il y aura très certainement des phases de concertation pour nous permettre graduellement d’aller vers une ouverture complète et concertée des frontières».