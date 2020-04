Covid-19/Report d'échéance de crédits : "Les fonctionnaires ne sont pas concernés" (Hott)

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, se veut clair: Les fonctionnaires de l’Etat ne sont pas éligibles au report d’échéance pour les crédits au niveau des banques. Amadou Hott de rappeler dans l'émission Jury du dimanche sur Iradio que ces derniers ont un salaire garanti, même en cette période de coronavirus.«Le fonctionnaire continue à recevoir son gain mensuel. Il n’est pas dans une entreprise affectée qui lui fait perdre 70% de son salaire net. S’il a besoin d’un report d’échéance, ce n’est certainement pas à cause du Covid-19. Il faudrait qu’il utilise d’autres arguments avec sa banque pour obtenir des reports d’échéance», a-t-il tranché.Le ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération d'ajouter : "Quelqu’un qui travaille, par exemple, dans un hôtel, et qui a des difficultés, la banque va mieux comprendre cette motivation que quelqu’un qui est dans un secteur qui n’est pas touché".