Covid-19/Soutien à la créativité des jeunes : Le «Corona Solution» voit le jour

Le Corona Solution





Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 qui a visiblement reculé sur l’ensemble du territoire sénégalais, l’Ong Social Change Factory a organisé un talk-show dénommé «Corona Solution». Ce, pour valoriser les initiatives de la jeunesse dans la lutte contre la Covid-19 au Sénégal.





Selon l’organisation non-gouvernementale, il s’agit d’un talk-show dynamique qui vise à sensibiliser le public sur la pandémie et ses impacts, tout en mettant en avant le génie, l’initiative et l’impact des jeunes dans la riposte contre le coronavirus.





En réponse à la lutte contre la Covid-19, mentionne Social Change, la jeunesse sénégalaise s’est fait remarquer de par ses multiples initiatives diverses et pertinentes qui pèsent lourdement sur la balance. Allant de la sensibilisation à la créativité technologique et artistique, les jeunes démontrent leurs talents et savoir-faire, mais surtout leur pouvoir d’action dans la riposte.





Ainsi, dans l’optique de valoriser les initiatives des jeunes dans la lutte, Social Change Factory, avec l’appui d’Osiwa, dans le cadre de son programme «Covid-19», lance Corona Solutions. Une émission télévisée de neuf épisodes. Chaque épisode sera composé de trois chroniques sur des thèmes diversifiés et de trois initiatives innovantes et pertinentes développées par les jeunes.