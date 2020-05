Covid-19 : Vers la levée totale de l'état d’urgence

Le Président Macky Sall a prolongé une nouvelle fois vendredi jusqu'à fin juin l'état d'urgence de 30 jours supplémentaires décrété le 23 mars et assorti jusqu'à présent d'un couvre-feu nocturne pour combattre le Covid-19. Selon des spécialistes du Droit interrogés par L’As, cette prorogation de l’état d'urgence est la troisième et dernière prolongation avant sa probable levée en juillet.D’après l’enseignant en Droit Ndiogou Sarr, il n’y aura plus de possibilité de prorogation à la fin de cette prochaine séquence. "La durée légale de la prorogation, c’est trois mois après l’autorisation", explique-t-il, précisant qu’à la fin de ces trois mois, Macky Sall ne pourra plus aller au-delà. En clair, c’est l’ultime prorogation de Macky Sall.