Covid-19 : Ziguinchor durcit ses mesures de lutte contre la pandémie

Avec un décès et deux cas issus de la contamination communautaire toujours sous traitement, la situation du Covid-19 dans la région de Ziguinchor inquiète plus d'un. C'est pourquoi, face à cette situation préoccupante, les autorités administratives ont décidé de durcir les mesures.





"Désormais, les motos Jakarta sont interdites, les marchés flottants seront ouverts à 6 h du matin et fermés à partir de 14 h, et l'opération de désinfection déjà entamée dans le département d'Oussouye sera généralisée dans les autres départements, particulièrement au niveau des quartiers les plus touchés par le coronavirus ainsi que les domiciles des cas contacts", a déclaré le Gouverneur Guédj Diouf au micro de la Rts.





Et d'ajouter : "les commerces non nécessaires seront fermés. En dehors des commerces de denrées alimentaires ou de matériels à usage courant ou domestique, ces commerces ne fonctionneront plus jusqu'à nouvel ordre".





Pour l'application de ces mesures, l'autorité dira que "les Préfets ont reçu les instructions nécessaires dans ce sens. Et en rapport avec les autorités territoriales, c'est-à-dire les maires, et les forces de défense et de sécurité, cette mesure sera rigoureusement appliquée dans la région".





Du côté des autorités sanitaires, les stratégies de lutte contre la pandémie ont été également renforcées. Au niveau des frontières comme à l'intérieur de la région, tous les acteurs sont impliqués dans la lutte.