COVID 19-Ziguinchor : Le gouverneur de la région annonce des mesures herculéennes pour circonscrire la pandémie

La détection hier, mercredi 15 avril 20, dans la capitale sud du pays du premier cas de coronavirus issu de la transmission communautaire, inquiète le chef de l’exécutif régional Guedj Diouf. La détection de ce cas a bouleversé tout le dispositif de riposte mis en place par les autorités sanitaires et plus particulièrement par le comité régional de gestion de la lutte contre le COVID 19 à Ziguinchor. Pour ce faire, le gouverneur de Ziguinchor Guedj Diouf a annoncé de fortes mesures après l’apparition de ce premier cas de contamination communautaire âgé de plus 70 ans.





«Affirmatif. Il s’agit de la restriction des déplacements de nos populations, de la fermeture de certains marchés et de certains commerces non-essentiels, de l’interdiction du transport des deux roues et un application stricte des directives dans les transports publics » a laissé entendre M. Diouf qui recevait, dans les locaux de la gouvernance, un soutien important des pharmaciens de la région dans le cadre de la lutte et de la propagation du COVID 19 dans la région de Ziguinchor. Des pharmaciens de la région qui, en plus d’une enveloppe financière de un (1) million de FCFA, ont remis au comité régional de lutte contre la pandémie d’important lot de médicaments, des détergents, des gels, des paquets de savons, des cartons d’eau de javel…









Des opérations de nettoyage et de désinfections des quartiers, à en croire, Guedj Diouf, seront également menés sur toute l’étendue de la région avec une insistance particulière sur le quartier de résidence du premier cas communautaire déclaré positif et interné au centre de traitement du Centre hospitalier régional de Ziguinchor.