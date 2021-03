Covid et grands rassemblements : Interrogations autour du décès et de l'inhumation de Thione Seck

Thione Seck décédé de Coronavirus

L'artiste Thione Seck serait donc décédé du Covid-19. Le chanteur laisse derrière lui des fans orphelins et un pays endeuillé. Mais des interrogations s'imposent, étant donné que son épouse ainsi que d’autres membres de la famille sont testés positifs selon nos confrères de Zik fm. Mais le plus inquiétant est le grand rassemblement noté hier lors de la levée du corps et de l'inhumation, diffusé hier en direct dans les médias, sans geste barrière à l'heure où la courbe des contaminations va crescendo.





Pour une icône de sa dimension, les fans lui devaient un au-revoir. Et la république un hommage populaire. Mais le contexte ne s'y prête pas et tous les grands rassemblements y compris religieux sont déconseillés voire interdits.