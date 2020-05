Covid-Organics : "Viviane Wade avait introduit le produit au Sénégal, en 2004" (Dr. Maleyni Diatta)

«Armoise annuelle», le remède malgache pour lutter contre la maladie mondiale, plus connu sous le terme de coronavirus, est un médicament très familier à l’ancienne première dame du Sénégal et à ses collaborateurs qui ont eu à superviser son introduction au Sénégal, en 2004.C'est du moins ce qu'a fait savoir Dr. Maleyni Diatta, qui révèle que l’épouse d’Abdoulaye Wade, alors présidente de la Fondation agir pour l’éducation et la santé (Faes), visait beaucoup les personnes vulnérables, à savoir les femmes et les enfants. "Elle trouvait que ces personnes ne pouvaient pas trouver leur plein épanouissement avec la présence du paludisme. Cette maladie est un grand frein pour les populations, surtout dans les régions les plus reculées du pays", a-t-il déclaré.À l'en croire, madame Wade estimait que les Act (traitement pour guérir du paludisme) n’étaient pas accessibles aux populations. Et dans l’optique de trouver une solution, elle et ses collaborateurs se lancèrent dans une organisation entre des pays africains, l'objectif étant de faire la promotion des plantes médicinales, selon toujours Dr. Diatta. Qui rappelle que cette initiative a été financée par l’Usaid."En collaboration avec des universités de Dakar, des États Unis, de l’Afrique du sud etc., associées à la recherche, Viviane Wade réussit en 2004 à faire entrer l’armoise annuelle au Sénégal. Malheureusement, le travail n’aura pas connu de suivi", a-t-il regretté soulignant que l’ancienne première dame était déterminée à aller jusqu’au bout, mais il fallait arrêter par contrainte.