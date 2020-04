Covid19 / Linguère : Rentrée de Touba le 26 avril, une dame dénoncée par son entourage

Ouf de soulagement à Nguith, un village situé 01 kilomètre de Linguère. En effet, une femme mariée habitant à Nguith était partie à Touba pour assister à la célébration du Magal de Kazu Rajab. Depuis lors elle est restée dans la citée religieuse. C’est le dimanche 26 avril dernier qu'elle a réussi à entrer nuitamment dans le village de Nguith.



Dès son arrivée, son mari et les autres membres de la famille ont fui la maison. Ils sont allés informer les autorités du département du retour de la dame de Touba, une zone touchée par la pandémie du Covid-19. Le médecin-chef du district sanitaire de Linguère et ses agents se sont déplacés jusqu’à à Nguith pour l'évacuer dans leurs locaux. Des prélèvements ont été faits sur elle. Et deux jours après c’est-à-dire le mardi 28 avril, les résultats de la dame suspectée qui avait été placée en isolement sont revenus négatifs.