Covid19/Linguère : Testés positifs, les 04 agents de l’hôpital Magatte Lô transférés à Louga

En l’espace d’un jour, le nombre de personnes infectées au coronavirus passe de 02 à 06 dans la commune de Linguère. Il s’agit de deux hommes âgés entre 42 ans et 30 ans et de deux femmes âgées respectivement de 42 ans et 30 ans qui sont tous des agents de l’hôpital Magatte Lô, contaminés par le premier cas communautaire détecté samedi dernier.











Ces sujets dépistés positifs ont été, conformément au protocole, transférés au centre de traitement de Louga et ont commencé à suivre leurs traitements, renseigne le médecin-chef du district sanitaire de Linguère, Pape Saliou Ndoye qui faisait le point de la pandémie. Selon lui, des investigations ont été menées et 35 personnes qui étaient en contact avec ces patients ont été prélevées et sont suivies, rassure docteur Ndoye.

Il a rappelé à la communauté l’esprit de responsabilité qui doit prévaloir dans une situation pareille. Avant d'inviter tout le monde à s’approprier les mesures barrières en limitant impérativement les déplacements inutiles.