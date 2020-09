Crash avion Sénégalair : Le Rapport du BEA mouille l'Asecna, l'Anacim et la compagnie

Cinq ans après le crash de l'avion de Sénégalair, qui avait fait 7 victimes (3 Sénégalais, 1 Française, 2 Algériens et un Congolais), l’enquête est toujours au point mort.

Le rapport du Bureau d’enquête et d’analyse (BEA) pour la sécurité de l’aviation civile et les enquêteurs ont établi de graves défaillances qui mouillent l’Asecna, l’Anacim et la compagnie Sénégalair.

Selon Libération qui donne la nouvelle, l’avion de la Sénégalair ne disposait pas d’un Certificat de Navigabilité (CDN), était surexploité et, donc, utilisé abusivement.

Le Rapport mentionne aussi que l’avion n’était pas entretenu régulièrement et que le pilote ne remplissait pas les conditions préalables pour piloter un avion sous immatriculation sénégalaise. L’Asecna également a commis de graves manquements.