CRD préparatoire du Gamou de Taïba Niassene : Le gouverneur déplore l'absence du comité d’organisation

Gamou de Taiba Niassenne

Le gouverneur de la région de Kaolack Alioune Badara Mbengue a présidé, ce mardi 8 février, la réunion préparatoire du Gamou annuel de Taïba Niassene. Tous les services concernés ont pris part à cette rencontre contrairement aux membres du comité d’organisation dont l’absence a été déplorée par le patron de la région.





Le comité régional de développement du Gamou (CRD) pour l'organisation du Gamou de Taïba Niassene s'est tenu dans les locaux de la gouvernance de Kaolack, sous la supervision du chef de l'exécutif régional Alioune Badara Mbengue et de l'ensemble des chefs de services. L'évènement célèbre la naissance du guide religieux Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niasse.





Selon le gouverneur, au plan sécuritaire, la police et la gendarmerie s'engagent à renforcer le corridor routier à travers un jalonnement tout au long des grands axes et un accent particulier sera mis sur la lutte contre la cybercriminalité et certains trafics illicites et autres pratiques délictuelles. La Senelec pour sa part, promet la mise à disposition de 150 lampadaires. Alors que la direction de Sen'Eau annonce un renforcement de l’approvisionnement en eau, pour le bon déroulement de l'événement.





Dans le domaine de la santé, il est attendu du ministère de la Santé et de l'action sociale (MSAS) un important lot de médicaments ainsi que des produits anti Covid entre autres. Également, Ageroute s'est engagée à faire le bitumage de 11 km de route et promet de poursuivre ce programme chaque année en ce qui concerne les axes routiers menant à Taïba Niassene.