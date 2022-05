Création de faux messages whatsApp : La nouvelle arme des politiques

Faux comptes et messages Whatsapp

Depuis quelques heures, une supposée discussion entre le leader de Pastef, Ousmane Sonko et celui de Bes Du Niak, Serigne Mansour Sy Djamil, fait le tour des réseaux sociaux. Dans le message prêté à Ousmane Sonko, il est dit ceci : « Mansour Sy Djamil, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez avec cette guerre de positionnement. Le coup est déjà parti. Je suis sorti blanchir tout le monde, ce qui n’est pas évident pour moi et mes conseillers. Nous avons commis une grossière erreur avec cette légèreté qui n’est rien d’autre que l’ignorance de la loi par Khalifa et Déthié. Sur ce, concentrons-nous sur l’essentiel et récupérons les militants frustrés. Les querelles internes ne nous avancent en rien. Mansour Sy je vous invite au calme et à la sérénité. Il n’y a que des responsables ici. Soyez courtois et dispensez nous de jugements sur tel ou telle. »





Après vérifications, il s’est trouvé que ce message n’a jamais été écrit par le leader de Pastef dans le groupe WhatsApp de la Conférence des leaders de Yewwi. « Je n’ai jamais vu ce message dans notre groupe », renseigne une source autorisée. Selon toujours ce dernier, « ces faux messages visent à créer une tension au sein de la coalition ».





Par ailleurs, le membre de Pastef, Amadou Ba, accuse sur sa page facebook, les membres de l’APR. « Ces faux messages sont relayés par de hautes personnalités de l’Apr alors que c’est uniquement du Deep fake », a-t-il fustigé. Amadou Ba juge que ces échanges fabriqués « relèvent de la fantasmagorie ». Il appelle ainsi les leaders de Yewwi à « commettre un huissier de justice pour capturer toutes les publications frauduleuses relayées par des personnalités du régime et leur servir des citations directes ».