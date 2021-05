Criminalisation de l'homosexualité : Le mouvement Tekki approuve

Le leader de Tekki s'engage à côté du collectif Saam Jikko yi pour dire non à l'homosexualité. Il dit être en phase contre la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal en son nom et au nom du Mouvement dont il est leader.







Dans une note signée par le leader de Tekki, on peut lire : "JE SIGNE pour la criminalisation de l’homosexualité. Mon opposition à l'homosexualité et à l'agenda en ce moment déroulé au Sénégal pour l'horizon 2026, obtenir une société sans discrimination comme formulée dans la vision de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre du Sénégal ce qui implique la reconnaissance de droits et libertés aux homosexuels".





Il rappelle ainsi aux autorités étatiques qu'ils ne sont que des délégués du peuple sénégalais, et à ce titre : "ils doivent respecter à tout moment et en tout lieu la volonté du peuple sénégalais ainsi que leurs valeurs et us".