Criminalisation de l’homosexualité : une pétition soumise aux khalifes généraux et à l’Eglise

Face à la presse, ce jeudi, l’association « And Samm Jikko Yi » a annoncé une proposition de loi pour criminaliser l'homosexualité au Sénégal. D’ailleurs, elle dit avoir soumis une pétition aux khalifes généraux et à l’Eglise catholique qui ont « majoritairement » répondu favorablement.« Les autorités religieuses, coutumières, associatives syndicales, politiques du pays, saisies sur la question, ont majoritairement signé la pétition », a déclaré le coordonnateur national du mouvement, Ababacar Mboup. Pour ce dernier, une première mouture de la proposition de loi a été déjà faite, et sera déposée au niveau de l'Assemblée nationale, en vue d'obtenir la loi sur la criminalisation de l'homosexualité.« Nous avons été informés de l'agenda qui est en train d'être déroulé dans ce pays, et nous sommes allés voir les autorités. Nous nous sommes rendus au bois sacré, nous avons contacté l'église, et toutes les autorités religieuses, mais ce n'est pas seulement une question de religion, c'est une question de société et nous allons le prendre en main et le combattre », a infirmé M. Mboup.L’association "And Samm Jikko yi" lance un appel à une forte mobilisation pour manifester, en invitant tous les khalifes généraux, le cardinal, les présidents des associations islamiques et particulièrement tous les Sénégalais « soucieux du devenir de ce pays et de la préservation des valeurs morales, religieuses et traditionnelles ».« Compte tenu de la légèreté dont fait objet toute initiative en provenance des religieux de la part de l'État, nous comptons organiser une journée nationale de refus de l'homosexualité au Sénégal le 23 mai 2021 par un sit-in à la place de la nation à 10 heures et partout au Sénégal », a annoncé le coordonnateur de l'association.