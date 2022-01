Criminalisation de l’homosexualité : Moustapha Niasse Interpellé…

La proposition de loi portant criminalisation de l’homosexualité au Sénégal continue d’alimenter les débats. En effet, Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki a manifesté un avis favorable à travers sa sortie hebdomadaire. « L’initiative de And Samm Jikoyyi soutenue par les confréries religieuses et l’Eglise de criminaliser l’homosexualité et les pratiques connexes vient à son heure » a-t-il dit.



Par ailleurs, souligne le parlementaire, « l’article 319 du code pénal modifié qui date de 1966 est dépassé. Il ne qualifie pas les actes contre-nature et ne condamne pas l’apologie et le financement de l’agenda Gay ». Mieux, ajoute-t-il : « Il nous faut agir. C’est de notre responsabilité. En ce moment précis de l’histoire de notre pays, la balle est exclusivement dans le camp de Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale ».