Criminalisation de l’homosexualité : l’acte d’engagement de Serigne Mountakha

Une polémique était née entre Ahmed Khalifa Niass et les membres de l’association « And Samm Jikko yi ». Et pour cause, Ahmed Khalifa Niass avait démenti le fait que les Khalifes des différentes confréries aient signé un quelconque papier visant à criminaliser l’homosexualité. C’est ainsi que Ababacar Mboup, un membre de l’association avait brandi un papier signé par Serigne Mountakha, Khalife général des mourides, et un autre signé par Serigne Babacar Sy Mansour.



Ces documents ont été rendus publics par l’association afin de prouver la légitimité de leur combat. Un combat porté par un certain nombre de députés dont Mamadou Lamine Diallo.



Pour rappel, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakkar avait fait une sortie pour qualifier ce projet de faux débat.