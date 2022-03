Criminalisation de l’homosexualité : Amnesty International dit non !

Seydi Gassama, Amnesty International sur l'homosexualité au Sénégal

La situation des droits de l’homme au Sénégal, au cours de l’année 2021, passée au peigne fin ce mardi 29 mars. Lors d’une conférence de presse, Seydi Gassama, directeur exécutif de la section d'Amnesty International (AI) Sénégal, a évoqué la situation des personnes LGBTI en signalant des cas d’agression. « Des personnes LGBTI, ou présumés LGBTI, ont été attaquées physiquement et publiquement à Dakar et à Ziguinchor au cours de l’année, et un grand nombre de ces attaques ont été filmées par les agresseurs ».